Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi
Otomobil Haberleri
Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil markete girdi, araç ve iş yerinde hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken marketin cam ve çerçeveleri kırıldı, vitrini yıkıldı. Otomobilde de hasar meydana geldi.
Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil markete girdi, araç ve iş yerinde hasar oluştu.
Eyüpsultan Mahallesi Osmangazi Caddesi Deha Sokak'ta ilerleyen 34 VDD 35 plakalı otomobil kaldırımı aşarak markete girdi.
Kazada yaralanan olmazken marketin cam ve çerçeveleri kırıldı, vitrini yıkıldı. Otomobilde de hasar meydana geldi.
Araç, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Otomobil