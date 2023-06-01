Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil markete girdi, araç ve iş yerinde hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken marketin cam ve çerçeveleri kırıldı, vitrini yıkıldı. Otomobilde de hasar meydana geldi.