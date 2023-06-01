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Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi

Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi

Otomobil Haberleri

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil markete girdi, araç ve iş yerinde hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken marketin cam ve çerçeveleri kırıldı, vitrini yıkıldı. Otomobilde de hasar meydana geldi.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil markete girdi, araç ve iş yerinde hasar oluştu.

Eyüpsultan Mahallesi Osmangazi Caddesi Deha Sokak'ta ilerleyen 34 VDD 35 plakalı otomobil kaldırımı aşarak markete girdi.

Kazada yaralanan olmazken marketin cam ve çerçeveleri kırıldı, vitrini yıkıldı. Otomobilde de hasar meydana geldi.

Araç, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Otomobil

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