Sancaktepe'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Sancaktepe'de seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe'de seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Veysel Karani Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 CRK 351 plakalı otomobil ile 16 SG 043 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışma sonucu 16 SG 042 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil