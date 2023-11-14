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Sancaktepe'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Sancaktepe'de seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.