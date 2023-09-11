Sancaktepe Belediyesi'nden kaynak arayışı! 3 gün içinde 4 arsayı satışa çıkardı

Daha önce park ve okul arazilerini satışa çıkarmasıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi, seçimlere kısa bir zaman kala yeni arazi satışları için harekete geçti.

4 ARSA SATIŞTA

"Hizmetlere kaynak oluşturmak" amacıyla ağustos ayında 4 arsayı satışa çıkaran Sancaktepe Belediyesi'nin, Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında bulunan arazisini satmak için de Meclis'ten yetki istediği iddia edildi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU İLE ENGEL İDDİASI

AK Partili yönetimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) arsa satışı tekliflerini, Meclis çoğunluğunu kullanarak engellediği iddiası sonrası, Sancaktepe Belediyesi'nin satışa çıkardığı arsalar tartışma yarattı.

İSTİFA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen İsmail Erdem'den belediyeyi borç batağında devraldığı öne sürülmüştü. Bu borçları ödemekte zorlanan Döğücü'nün istifa ettiği ancak bunun partinin üst makamları tarafından kabul edilmediği öne sürülmüştü.

SEÇİMİ KIL PAYI KAZANMIŞTI

2019 yerel seçimlerinde kıran kırana bir rekabetin yaşandığı Sancaktepe'de AK Parti'nin adayı mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü, CHP'nin adayı Özgen Nama'dan 5 bin oy fazla alarak seçimi kazanmıştı. İlçede 2024 yerel seçimlerinde de kıran kırana bir rekabetin yaşanması bekleniyor.