Sancaktepe Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Şeyma Döğücü Sancaktepe Belediyesi hangi partiden?
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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Sancaktepe Belediye Başkanı hakkında Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hangi partili ve Sancaktepe Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Sancaktepe Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar
yapılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü gündemin en çok merak
edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Sancaktepe Belediye Başkanı kimdir? Sancaktepe
Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hangi partili?
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?
1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1987 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı,
Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak
görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.
AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak
siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim
Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı
görevlerini üstlendi.
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2012
yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla
İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan
Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti
İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın
Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde
AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.
Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde
Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.