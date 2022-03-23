Sancaktepe Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Şeyma Döğücü Sancaktepe Belediyesi hangi partiden?

Sancaktepe Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar

yapılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü gündemin en çok merak

edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Sancaktepe Belediye Başkanı kimdir? Sancaktepe

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hangi partili?

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1987 yılında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı,

Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak

görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak

siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim

Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı

görevlerini üstlendi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2012

yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla

İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan

Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti

İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın

Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde

AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde

Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.

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