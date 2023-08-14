Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Peki, Şanbaz Yıldız kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? İYİ Partili Şanbaz Yıldız'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şanbaz Yıldız geliyor. Peki, Şanbaz Yıldız kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? İYİ Partili Şanbaz Yıldız'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

ŞANBAZ YILDIZ KİMDİR?

Şanbaz Yıldız 1963 Ankara doğumludur. Şanbaz Yıldız, ilkokul ve ortaokulunu Ankara'da tamamladı. Şanbaz Yıldız, İYİ Parti Kocaeli eski İl Başkanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü'dür.

ŞANBAZ YILDIZ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti.

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son genel seçimde Kocaeli'den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Şanbaz Yıldız, bu görevlendirilme ile Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik'ten sorumlu olacaktı.