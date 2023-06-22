Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcıları kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcıları kim?

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu atamalarla birlikte tüm bakanlıklarda görev alacak bakan yardımcılarının isimleri belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı?

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda tüm bakanlıklara en az 3-4 yardımcı atandı. İçişleri Bakanı Yardımcıları olarak görevlendirilen isimler ise önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve eski Diyarbakır Valisi ile belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu oldu. Ayrıca, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi.