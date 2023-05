Sanayi ustalarından yazlık bakım uyarısı, "Araçların bakımlarını yaptırmadan yola çıkmayın"

ELAZIĞ - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sürücüleri gerekli araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyaran oto tamir ustası Erhan Ulukaya, vatandaşların ucuz malzemeden kaçmaları gerektiğini aksi takdirde daha fazla maliyetle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sanayi sitesinde yoğunluğa sebep oldu. Yola çıkacak vatandaşlar, sanayi de bulunan bakım merkezlerine gelerek başta motor yağı olmak üzere yağ, klima ve hava filtresi bakımlarını yaptırıyor. Yola çıkmadan önce mutlaka araçların bakımlarının yapılması gerektiğini belirten oto tamir ustası Erhan Ulukaya'da vatandaşların kar etmek için aldıkları ucuz malzemelerden uzak durmaları gerektiği aksi taktirde daha büyük paraların gideceğini vurguladı.

Yaz sezonu olduğu için vatandaşların yüzde 80'inin il dışına çıktığını belirten Erhan Ulukaya, "Her ne kadar kısa mesafe olsa da araçlarının yazlık bakımlarının zamanında ve yerinde yapılması her zaman gereklidir. Yazlık bakımlarda motor yağı, yağ, hava ve klima filtresine bakılıyor. Araç benzinliyse benzin filtresine fakat dizelse mazot fitresinin değiştirilmesi her zaman uygundur. Araçlarda 10 bin kilometrede bir yapılan mekanik bakımlarında olan değişimlerdir. Yola çıkacak vatandaşlarımızın araçlarını life amortisörleri, rot başlarını ve alt salıncaklarını kontrol edip bir bozukluk varsa değiştiriyoruz" dedi.

Vatandaşların yolda mağdur olmaması için araçlarına gerekli bakımları yaptıklarını aktaran Ulukaya, "Araçların bakımları yapılmazsa, yolculuk esnasında sert bir çukura dahi girse alt tabla dediğimiz yerde kopmalar meydana geliyor. Bu sefer de lastik yerinden çıkabiliyor. Balatalara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı ustalar yolculuğa git geldiğinde değiştiriyoruz diyorlar ama yola çıkılmadan yapılması gerekiyor. Bunları yaptıkları zaman kazasız bir şekilde tatillerini yapıp tekrardan geri dönerler. Bazı müşteriler maliyeti az olduğu için 250 liralık balata istiyor fakat bu bize sorun yaşatıyor. Vatandaşlar 250 lira vererek masraftan kaçmaya çalışıyor fakat arıza verince bu sefer bin lira vermek zorunda kalıyorlar. Oysaki ustanın dediği şekilde yapsalar tekrardan masrafa girmezler" diye konuştu.