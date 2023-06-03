Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede yer alacak isimleri bugün açıklıyor. Kabinede merak edilen bakanlıklar arasında Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı geliyor. Peki Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim oldu? Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu?

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim oldu? Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede yer alacak isimleri bugün açıklıyor. Kabinede merak edilen bakanlıklar arasında Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı geliyor. Peki Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim oldu? Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu? Detaylar...

SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANI KİM OLDU?

Yeni kurulacak kabinede Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak henüz net değil.

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" şeklinde olmuştu.