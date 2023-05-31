Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu merak ediliyor. Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cuma günü açıklaması bekleniyor. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu gündeme geliyor. Peki, Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak 2023? Yeni Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu merak ediliyor. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu gündeme geliyor. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı kim olacak 2023? Yeni Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANI KİM OLACAK 2023?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıkarken, Hazine ve Maliye olarak ayrılması gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse Cevdet Yılmaz ve Lütfen Elvan'ın ismi geçiyor. İşte kulislerde konuşulan tüm isimler.

YENİ SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJI BAKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni kabinede Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı için konuşulan isimler: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil