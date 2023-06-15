Türkiye'nin en değerli saz ve söz sanatçıları arasında yer almakta olan ve birçok kişi tarafından sevilen Sanatçı Ekrem Çelebi oldu mü? Merak ediliyor ve internet üzerinde gün içerisinde araştırılıyor. Peki, Sanatçı Ekrem Çelebi oldu mü? Ekrem Çelebi neden öldü, ölüm sebebi ne? Sanatçı Ekrem Çelebi kimdir?

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden olan Ekrem Çelebi hakkında farklı platformlarda yer almakta olan iddiaların ardından birçok seveni başta olmak üzere vatandaşlar tarafından Sanatçı Ekrem Çelebi oldu mü? Sorusu ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Sanatçı Ekrem Çelebi oldu mü? Ekrem Çelebi neden öldü, ölüm sebebi ne? Sanatçı Ekrem Çelebi kimdir?

SANATÇI EKREM ÇELEBİ OLDU MÜ?

Ekrem Çelebi, uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ekrem Çelebi, 14 Haziran 2023 tarihinde 71 yaşındayken hayatını kaybetti.

EKREM ÇELEBİ KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi, 1952 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki Ömeruşağı köyünde dünyaya geldi. Aslen Kırşehirli olan sanatçının babasının ismi Ferit Çelebi, kardeşinin ismi ise Fahri Çelebidir. İlkokul eğitiminin ardından maddi zorluklar sebebiyle eğitimine devam edemedi.

9 yaşındayken saz çalmaya başlayan sanatçı, babasının desteğiyle kendini geliştirdi. Bir süre sonra düğünlerde ve çeşitli eğlencelerde saz çalmaya başladı. Nuhun Gemisi ismini verdiği ilk plağını 16 yaşındayken çıkardı.