Batman'da açılan sanat atölyesinde eğitim alan kadınlar, sertifika alarak ev hanesine gelir kapısı oluşturuyor. Çini, resim, kara kalem ve seramik gibi birçok sanat dalının öğretildiği atölyede, kadınlar hem eğitim alıyor hem de ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyorlar.

Sanat atölyesi kadınlara gelir kapısı oldu

BATMAN - Batman'da açılan sanat atölyesinde eğitim alan ve boş vakitlerini değerlendiren kadınlar, sertifika alıp ev hanesine gelir kapısı oluşturdu.

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de destek verilen "çini sanatı" başta olmak üzere birçok sanat dalının öğretildiği sanat merkezi açıldı. Sanat merkezine gelen kadınlar çini, resim, kara kalem ve seramik sanatını öğreniyor. Eğitimlerini tamamlayan kadınlara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sertifika verilerek bu sanatlarının devam ettirebilme imkanı veriliyor.

Çini sanatın geliştirmek istediğini belirten Sanat Merkezi Hocası Serap Uçun, "Burada öğrencilerimize hem özel ders veriyoruz hem de birebir ilgileniyoruz. Öğrencilerimiz kendi eksikliklerini görüp bu durumdan daha çok faydalanıyor. Biz, daha çok çini üzerine yoğunlaştık. Çünkü çini bizim en büyük eksikliğimizdi. Artuklular'dan kalan bir sanat ve Osmanlı dönemine kadarda devam etmiş. Uzun zaman içinde ise unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline gelmiş. Bundan dolayı bu mesleği geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Seramikte de toplum ve şehir olarak çok büyük eksikliğimiz var"

Seramik sanatında şehir olarak çok eksiklik olduğunu söyleyen Uçun, "Çini dışında seramik sanatına çok fazla talep var. Seramikte de toplum ve şehir olarak çok büyük eksikliğimiz var. Seramiği ilerletmek istedik ve onda da gelişmeler sağlıyoruz kursiyerlerimize. Eğitim almak isteyenleri geliştiriyoruz. Burası atölyemizin mutfak kısmı. Hem eğitiyorum hem de üretim yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse öğrencilerimiz bir obje veya kullanılabilir bir mutfak malzemesi elde edebiliyor" diye konuştu

"Ürünler fırınlanarak gıdaya uygun şekilde kullanılabilir hale geliyor"

Elde edilen ürünlerin satılarak gelir kapısı oluşturduğunu dile getiren Uçun, "Bizim ürünlerimiz de şu anda yavaş yavaş üretim sağlanıyor. Ürünlerimiz çıktıktan eğitim alanların ürünleri kendilerine ait oluyor. Bu ürünler fırınlanarak gıdaya uygun şekilde kullanılabilir hale geliyor. Onun dışında bu ürünlerin hem satışını yapabiliyoruz ve gelir kapısı oluşturabiliyoruz hem de mesleği öğretince öğrencilerimiz kendi yoluna devam edebilecekler ileriki zamanlarda" dedi.

Sanat atölyelerinin kadınlar için güzel bir sosyal faaliyet alanları olduğunu belirten Uçun, "Kadınlar tarafından ilgi gösteriliyor. Şuanda sosyal faaliyet alanında kadınlar çok kısıtlı imkanlara sahip olduğu için burası çok güzel bir sosyal faaliyet alanı oldu. Seramik ve çini kısmına ev hanımlarımızdan çalışan kadınlardan da çok fazla bir talep alıyoruz. Kadınlarımız burada bir şey üretebildikleri için çok mutlu oluyor. Öğrenciler sertifikalarını aldıktan sonra usta öğretici olabilecek. Şu anda Milli Eğitim Müdürlüğü bizlere destek veriyor. Burada öğrenci yetiştiriyoruz ve bizi destekliyorlar. Bu öğrenciler eğitim aldıktan sonra sertifikalandırıyoruz ve diploma sahibi oluyorlar. Çini alanında ileride usta öğretici olarak görev yapabilecekler" şeklinde konuştu.

Batman'ın ilçelerinden kadınların çok talep ettiğini aktaran Uçun, "Şu anda 18 tane milli eğitimden üzerinden gelen öğrencilerimiz var. Özel olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz iste 20 kişi. Bir çok kadın arkadaşımız bize sosyal medyada ulaşarak bu eğitimleri almak istediklerini söylüyorlar. Özellikle ilçelerden çok talep var. Bismil olsun Hasankeyf olsun Kozluk ilçesi olsun bize mesaj atarak ulaşıyorlar ve bizde onlara yardımcı oluyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sanat atölyesinde çini sanatını temelden öğrendiğini belirten Berfin Kalan, "Buraya çini alanında eğitim görmek için geldim. 4 aylık bir eğitim aldım, 2 ayım daha kaldı ve bunu sonunda bir sertifika alacağım. Bu alacağım sertifika ile bir işyeri açabileceğim. Burası boş vakitlerimi değerlendirip bir şeyler öğrenmek için çok kullanışlı bir yer. Milli Eğitim Müdürlüğü bize bu imkanları verdi. Bizde burada çiniyi temelden öğrendik. Şu an gayet iyi gidiyor. İnşallah 2 ay sonrada sertifikamızı alıp başarılı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.