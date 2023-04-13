Sana gerçeklik son zamanların en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Sanal gerçeklik sayesinde fiziksel dünyadan uzaklaşıp, sanal bir evrene geçiş yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır ve sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır merak ediliyor. Peki, sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır? Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır?

Sanal gerçeklik, teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin olduğu bir evrendir. Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır ve sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır merak ediliyor. Sanal gerçeklik nerelerde kullanılır ve sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır soruları sık sık araştırılıyor. Sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır? Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır? Detaylar haberimizdedir…

SANAL GERÇEKLİK NEDİR?

Sanal gerçeklik (İngilizce: Virtual reality; VR), teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal öğrenme ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için tasarlanmış platformlardır. Sanal öğrenme ortamları da teknoloji ile birlikte değişim ve gelişim göstermektedir. Son olarak sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmeye hazır durumda olduğu ve eğitsel kazanımlar bakımından yüksek potansiyel taşıdığı görülmektedir.

SANA GERÇEKLİK NERELERDE KULLANILIR?