Sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır? Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır?
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Sana gerçeklik son zamanların en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Sanal gerçeklik sayesinde fiziksel dünyadan uzaklaşıp, sanal bir evrene geçiş yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır ve sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır merak ediliyor. Peki, sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır? Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır?
Sanal gerçeklik, teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin olduğu bir evrendir. Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır ve sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır merak ediliyor. Sanal gerçeklik nerelerde kullanılır ve sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır soruları sık sık araştırılıyor. Sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır? Sanal gerçeklik gözlüğü nasıl kullanılır? Detaylar haberimizdedir…
SANAL GERÇEKLİK NEDİR?
Sanal gerçeklik (İngilizce: Virtual reality; VR), teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal öğrenme ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için tasarlanmış platformlardır. Sanal öğrenme ortamları da teknoloji ile birlikte değişim ve gelişim göstermektedir. Son olarak sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmeye hazır durumda olduğu ve eğitsel kazanımlar bakımından yüksek potansiyel taşıdığı görülmektedir.
SANA GERÇEKLİK NERELERDE KULLANILIR?
Sanal gerçeklik teknolojisi, bireylerin çok daha karmaşık sorunları çözmek için bilgisayarlarla doğrudan etkileşimde bulunabilecekleri bir araçtır ve sanal gerçekliğin en önemli özelliği gerçek ortamları taklit etmesidir. Geliştiriciler günümüzde, inandırıcı davranışlarda bulunan yapay zekalarla dolu, şaşırtıcı derecede gerçekçi dünyalar yaratabilmektedirler. Sanal gerçeklik ifadesi tarihsel süreçte her ne kadar sanal ortam, üç boyutlu simülasyon, bilgisayar ve konsol oyunları, görselleştirme, sayısal prototip gibi ifadeleri karşılamak için kullanılsa da, günümüzde başlıklar aracılığıyla, 360 derece görüş sağlayan sanal bir küre içerisinde etkileşim kurulabilen sanal ortamların deneyimlenebildiği sistemler için kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılan donanım özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar değerlendirilerek; bilgisayar tabanlı, mobil tabanlı ve bağımsız sanal gerçeklik başlıkları olmak üzere üç farklı kategori oluşturulabilir.
Bir akıllı telefon ile birlikte çalışan sanal gerçeklik uygulama türünde başlık bir bilgisayara bağlanmamakta ve kablo bağlantısı bulunmamaktadır. Kablosuz ve mobil tabanlı olduğu için kullanıcının hareketler bakımında daha esnek davranabilmesi söz konusudur. Bir akıllı telefonun bir sanal gerçeklik başlığı içine yerleştirilmesi ile kullanılmaktadır. Mobil cihaz hem görüntüleyici hem de veri kaynağı görevi görmektedir. Mobil cihazda bir sanal gerçeklik uygulaması açıldıktan sonra mobil cihazın başlığa yerleştirilmesi ya da mobil cihaz başlığa yerleştirildikten sonra mobil cihazdaki sanal gerçeklik başlatıcısı yardımıyla uygulamalara erişilmesi, sanal gerçeklik deneyimi yaşamak için yeterli olmaktadır.