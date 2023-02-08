Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. 37 bin 11 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Deprem haberleri ile sarsılan vatandaşlar ise Kuzey Anadolu hattının ikizi olduğu söylenilen San Andreas hattı hakkında araştırma yapıyor. Peki, San Andreas fayı nerede? San Andreas fay hattı nerede?

San Andreas fayı nerede? sorusu gündeme geldi. Depremler ile sarsılan vatandaşlar Kuzey Anadolu hattının ikizi olduğu söylenilen San Andreas hattı hakkında araştırma yapıyor. Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Bunun üzerine ise San Andreas fayı nerede? San Andreas fay hattı nerede? soruları aratıldı.

SAN ANDREAS FAYI NEREDE?

San Andreas Fay Hattı ya da San Andreas Kırığı, Kaliforniya boyunca yaklaşık 1.200 kilometre (4,7×1010 mil) uzanan bir kıta dönüşüm fayıdır. Pasifik levhası ile Kuzey Amerika levhası arasındaki tektonik sınırı oluşturur ve sağ yanal atımlı bir faydır. Fay, her biri farklı özelliklere ve farklı derecede deprem riskine sahip üç bölüme ayrılır. Fay boyunca kayma oranı 20 ila 35 mm (0,79 ila 1,38 in)/yıl arasında değişir.

Fay, 1895'te kuzey zonu keşfeden UC Berkeley'den Andrew Lawson tarafından tespit edildi. İsmini San Andreas Gölü'nden almıştır. 1906 San Francisco depreminin ardından Lawson, fayın güney Kaliforniya'ya kadar uzandığı sonucuna vardı.

1953'te jeolog Thomas Dibblee, fay boyunca yüzlerce mil yanal hareketin meydana gelebileceği sonucuna vardı. Fay, ilk olarak yaklaşık 20 milyon yıl önce ortaya çıktı.