Türkiye'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan karakterler oldukça merak ediliyordu. Bunlardan bir tanesi de Samuel Vanunu'dur. Samuel Vanunu kimdir? Sorusu ise internet üzerinde Samuel Vanunu kimdir? Ve Kurtlar Vadisinde yer alan Samuel Vanunu kimdir, gerçek adı ne? Şeklinde sık sık araştırılmaktadır. Peki, Samuel Vanunu kimdir? Kurtlar Vadisinde yer alan Samuel Vanunu kimdir, gerçek adı ne?

Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönemde sahip olduğu popülerliği ile birçok kişinin beğenmesini kazanmıştı. Günümüzde hala birçok izleyicisi bulunan dizinin karakterleri araştırılmaya devam ediyor. Bu haberimizde Samuel Vanunu kimdir? Sorularını yanıtladık. Peki, Samuel Vanunu kimdir? Kurtlar Vadisinde yer alan Samuel Vanunu kimdir, gerçek adı ne?

SAMUEL VANUNU KİMDİR?

Samuel Vanunu, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan kurtlar konseyindeki isimlerden bir tanesidir. Konsey içerisinde yer alan isimlerin yürütmekte olduğu farklı görevler yer alıyordu, Samuel Vanunu ise dış ülkelerle olan ilişkileri yürütmekteydi. Genellikle İsrail ile olan ilişkileri yürüten Samuel Vanunu, zaafiyet gösterdiğinden dolayı ölmüştür.

SAMUEL VANUNU GERÇEK ADI NE?

Kurtlar Vadisinde yer alan Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan'dır. Nişan Şirinyan, Türkiye Ermenisi oyuncu ve yönetmendir.