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Samsunspor'un 2. golünde faul var mı (İrfan Can'a faul yapıldı mı)?

Samsunspor'un 2. golünde faul var mı (İrfan Can'a faul yapıldı mı)?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kıran kırana maçta kazanan çıkmadı. Peki, Samsunspor'un 2. golünde faul var mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Peki, Samsunspor'un 2. golünde faul var mı?

SAMSUNSPOR'UN 2. GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Mücadelenin gol perdesini 24. dakikada Dusan Tadic açtı. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Fred, Samsunspor maçında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Fred, Bodrum maçında forma giyemeyecek.

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada ev sahibi skoru eşitledi. Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

63. dakikada Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

Fenerbahçe'de takımın yıldızı Jayden Oosterwolde 73. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine Samet Akaydın dahil oldu.

89. dakikada Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu.

Son golden önceki pozisyon ile ilgili olarak hakem yorumları sayfamıza eklenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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