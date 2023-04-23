Samsunspor ile Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Peki Samsunspor Süper Lig'e çıktı mı? Samsunspor gelecek sezon Süper Lig'de mi oynayacak?

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Samsunspor Süper Lig'e çıktı mı? Samsunspor ile Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Peki Samsunspor Süper Lig'e çıktı mı? Samsunspor gelecek sezon Süper Lig'de mi oynayacak? Detaylar...

SAMSUNSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla liderliği de garantileyen Karadeniz ekibinde maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.

SAMSUNSPORLU FUTBOLCULAR ALKIŞLANDI

Samsun'da maç önü futbolseverlerin görmek istediği manzaralar vardı. Maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.

FARKLI KAZANDILAR

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve 66. dakikada Moriki Fofana kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 82. dakikada Anderson Cordeiro'dan geldi.

ŞAMPİYON SAMSUNSPOR

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Samsunspor, şampiyonluğu garantiledi. Karadeniz ekibi ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağı mücadelelerde hükmen galip sayılacak.

Kutlamalardan kareler: