Spor Toto 1. Lig lideri Samsunspor, Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından bitime 6 hafta kala son durum ne oldu? Sporseverler tarafından konuya ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Peki, Samsunspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi mi? Samsunspor Süper Lig'e çıkacak mı?

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Karadeniz ekibi, dün oynadığı maçta sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmıştı. TFF 1. Lig'de lider Samsunspor, ikinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması ile Samsunspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi mi? Samsunspor Süper Lig'e çıkacak mı?

SAMSUNSPOR SÜPER LİG'E ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasından dolayı lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Karadeniz ekibinin kalan maçlarının 2 tanesi Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile olacağı için şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti.

İşte Spor Toto 1. Lig'de puan durumu: