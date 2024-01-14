14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Samsunspor - Sivasspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir?

SAMSUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 tarihinde Samsunspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi Bein Sports 2 kanalından takip edebilirler.