TFF 1. Lig'de lider Samsunspor, ikinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması ile Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Samsunspor şampiyon mu? Samsunspor şampiyon oldu mu?

Spor Toto 1. Lig lideri Samsunspor, Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Samsunspor şampiyon mu? Samsunsporşampiyon oldu mu?

SAMSUNSPOR ŞAMPİYON OLDU MU?

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması neticesinde lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Karadeniz ekibi, dün oynadığı maçta sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmıştı. Bugün evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Eyüpspor'un mücadeleden 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılması ile Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.