Samsunspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'in 6. haftasında Samsunspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 12. sırada yer alan Samsunspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Peki, Samsunspor – Sakaryaspor maçı ne zaman? Samsunspor – Sakaryaspor maçı saat kaçta? Samsunspor – Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Detayları haberimizde…
İlker Püren: "Daha iyi olacağımızı düşünüyorum" Emre Bayraktar: "Samsunspor'un üstündeki kara bulutları dağıttık" Sakaryaspor: 3-2
TFF 1. Lig karşılaşmalarında beş hafta geride kaldı. Altıncı hafta karşılaşmalarında Samsunspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Peki, samsunspor – Sakaryaspor maçı ne zaman? Samsunspor – Sakaryaspor maçı saat kaçta? Samsunspor – Sakaryaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar…
SAMSUNSPOR – SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor ve Sakaryaspor karşılaşması 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı olarak yayınlanacak.