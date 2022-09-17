Samsunspor – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Samsunspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 12. sırada yer alan Samsunspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Peki, Samsunspor – Sakaryaspor maçı ne zaman? Samsunspor – Sakaryaspor maçı saat kaçta? Samsunspor – Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Detayları haberimizde…

TFF 1. Lig karşılaşmalarında beş hafta geride kaldı. Altıncı hafta karşılaşmalarında Samsunspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Peki, samsunspor – Sakaryaspor maçı ne zaman? Samsunspor – Sakaryaspor maçı saat kaçta? Samsunspor – Sakaryaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

SAMSUNSPOR – SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ve Sakaryaspor karşılaşması 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı olarak yayınlanacak.