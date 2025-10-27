Samsunspor Rizespor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Rizespor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
SAMSUNSPOR RİZESPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Samsunspor Rizespor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Samsunspor Rizespor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
SAMSUNSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor Rizespor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
SAMSUNSPOR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Samsunspor Rizespor maçı Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.