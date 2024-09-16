Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçlar bu hafta oynanacak. Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak olan ertelenen maçın tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Samsunspor- RAMS Başakşehir ertelenen maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR- RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

SAMSUNSPOR- RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı 20.00'da oynanacak. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Cihan Aydın

18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor- RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor- Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen