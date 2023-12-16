Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman?

Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - PINAR KARŞIYAKA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Pınar Karşıyaka arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 16 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Maçı Bein Sports 5, beIN Sports Haber ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Haber, Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Samsun'da, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.