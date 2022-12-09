Samsunspor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Malatyaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1.Ligde heyecan devam ediyor.17.Haftanın açılış müsabakasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Bu müsabakayı takip etmek isteyene futbol severler Samsunspor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Malatyaspor maçı hangi kanalda? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte kritik müsabakaya dair tüm merak edilenler....
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 17. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Samsunspor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Malatyaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Samsunspor - Malatyaspor takımları arasındaki maç TRT Spor, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak
Samsunspor ile Yeni Malatyaspor 'un karşı karşıya geleceği 1. Lig'in 17. haftasındaki bu mücadele 9 Aralık Cuma günü oynanacak.
Samsunspor - Malatyaspor takımları arasındaki karşılaşma 09 Aralık Cuma Saat 20:00 tarihinde gerçekleşecek.