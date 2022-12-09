Samsunspor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto 1.Ligde heyecan devam ediyor.17.Haftanın açılış müsabakasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Bu müsabakayı takip etmek isteyene futbol severler Samsunspor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Malatyaspor maçı hangi kanalda? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte kritik müsabakaya dair tüm merak edilenler....