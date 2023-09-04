Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ertelenmesinin ardından Samsunspor-İstanbulspor maçı neden ertelendi? Samsunspor-İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? soruları aratıldı.

Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanması planlanan maç, 13. dakikada durduruldu ve başka bir güne ertelendi. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise maçın neden ertelendiği yer aldı. Peki, Samsunspor-İstanbulspor maçı neden ertelendi? Samsunspor-İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Samsunspor ile İstanbulspor, ligin 4. haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi Burak Şeker, maçın 12. dakikasında topun zeminde sekmediğini ve ilerlemediğini fark edince maçı durdurdu.Eline topu alan hakem Şeker, birkaç farklı noktada topun sekip sekmediğini denedi. Hakem ve futbolcular sahanın temizlenmesi için kısa süreliğini soyunma odasına gittiler. Yağmur etkisini azaltmayınca tekrar yardımcılarıyla birlikte sahaya giren hakem Burak Şeker, birkaç denemeden sonra da top sekmeyince her 2 takımın kaptanları ve teknik direktörlerini yanına çağırarak karşılaşmanın ertelendiğini bildirdi.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın oynanacağı tarih henüz belirlenmedi. Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ardından erteleme kararı aldı. Maçın ne zaman oynanacağını ise TFF ilan edecek.