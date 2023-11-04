Samsunspor - Hatayspor maçı ne zaman? Samsunspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor - Hatayspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Hatayspor maçı ne zaman?

4 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Samsunspor - Hatayspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Samsunspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Samsunspor - Hatayspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Samsunspor- Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor- Hatayspor maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

04 Kasım 2023 Cumartesi günü, Samsunspor ile Hatayspor arasındaki heyecan verici Trendyol Süper Lig futbol maçı, futbolseverler için canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla yayınlanacak. Bein Sports 2'yi Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden veya Türksat uydusu ve internet platformlarından izleyebilirsiniz. Maçın başlama saati 16:00 olarak belirlenmiştir ve bu mücadele Samsun'un 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek.