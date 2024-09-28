Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Göztepe maçı 4-3'lük Samsunspor üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE ÖZET

Samsunspor Göztepe maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Samsunspor Göztepe maç özeti linki üzerinden Samsunspor Göztepe özetine ulaşabilirsiniz.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE ÖZET VİDEOSU

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMANDI?

Samsunspor Göztepe maçı 28 Eylül 2024 günü oynandı.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Samsunspor Göztepe maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.