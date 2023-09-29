Trendyol Süper Lig maçında Samsunspor - Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Gaziantep FK hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Gaziantep FK şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Samsunspor - Gaziantep FK hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Gaziantep FK şifresiz mi?

Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor - Gaziantep FK maçı şifresiz mi ve Samsunspor - Gaziantep FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-09-2023 SAMSUNSPOR VS GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-Gaziantep FK Maçı, 29 Eylül Cuma günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Gaziantep FK Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.