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Samsunspor - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Samsunspor - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor - Gaziantep FK maçını kaçıran futbolseverler Samsunspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Samsunspor - Gaziantep FK maç özeti! Samsunspor - Gaziantep FK maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Samsunspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Samsunspor - Gaziantep FK maç özeti!