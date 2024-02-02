Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Samsunspor- Galatasaray FK maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Samsunspor- Galatasaray FK maçı şifresiz mi ve Samsunspor- Galatasaray FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Samsunspor- Galatasaray FK maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor- Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-02-2024 SAMSUNSPOR VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-Galatasaray Maçı, 02 Şubat Cuma günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Galatasaray Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.