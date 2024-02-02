Samsunspor Galatasaray canlı izle! Samsunspor Galatasaray heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Samsunspor Galatasaray detaylı araştırması yapıyor. Samsunspor-Galatasaray maçı kaç kaç? Samsunspor-Galatasaray maçı bitti mi?

SAMSUNSPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA?

Samsunspor Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY NE ZAMAN?

Samsunspor Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY NEREDE OYNANACAK

Samsunspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ

Samsunspor Galatasaray 0-2 devam ediyor.

Goller :

Dk. 5. Nelsson

Dk. 10. Barış Alper Yılmaz