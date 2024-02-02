Samsunspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi, oynanmayacak mı? Samsunspor - Galatasaray VAR Sistemi çöktü mü (ELEKTRİK SORUNU)?

Samsunspor Galatasaray canlı izle! Samsunspor Galatasaray heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Samsunspor Galatasaray detaylı araştırması yapıyor. Samsunspor Samsunspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi, oynanmayacak mı (ELEKTRİK SORUNU)?

SAMSUNSPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA?

Samsunspor Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY NE ZAMAN?

Samsunspor Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY NEREDE OYNANACAK

Samsunspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Gazeteci Tahir Kum, Samsunspor - Galatasaray maçı öncesi flaş gelişmeyi aktardı. Kum "Samsunspor - Galatasaray maçı tehlikede. Elektrikler üç kez gitti geldi. VAR sistemi çöktü. Jeneratörle maç nereye kadar." ifadelerini kullandı.