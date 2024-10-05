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Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 16 puanla lider Galatasaray'ın hemen arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bu haftaki Süper Lig fikstüründe yer almıyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin bu hafta maç oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Süper Lig 8. Haftada maç programı belli oldu. Sporseverler, takımlarının maçlarının hangi gün olduğunu araştırıyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçemaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin maçı ne zaman diye merak edenler için, Fenerbahçe bu haftayı bay geçiyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin maçı yok.

Trendyol Süper Lig'de 19 takım yer alması nedeniyle her hafta bir takım haftayı pas geçiyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe olacak.

Fenerbahçe bir sonraki maçını 20 Ekim 2024 Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacak.

Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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