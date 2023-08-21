Trendyol Süper Lig maçında Samsunspor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Fenerbahçe hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe şifresiz mi?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve Samsunspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

21-08-2023 SAMSUNSPOR VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-Fenerbahçe Maçı, 21 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Fenerbahçe Maçı, saat 21:00 başlayacak.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.