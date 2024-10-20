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SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Samsunspor Fenerbahçe MAÇI NE ZAMAN? Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ve Konyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Beşiktaş ve Konyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Samsunspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Samsunspor 11'i:

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Fenerbahçe 11':

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 63. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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