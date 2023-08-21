Samsunspor Fenerbahçe maçı maç kadrosu 11'leri! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe Samsunspor 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile mücadele edecek. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 21.00'de başlayacak. Bu önemli müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Peki Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe Samsunspor 11'ler merak ediliyor. İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı maç kadrosu 11'leri!

Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'leri! Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile mücadele edecek. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 21.00'de başlayacak. Bu önemli müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Peki Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe Samsunspor 11'ler merak ediliyor. İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı maç kadrosu 11'leri haberimizde...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE 11'LERİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ile mücadele edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Samsunspor; Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

FRED VE CENGİZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

FENERBAHÇE'DE DOKUZ EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.