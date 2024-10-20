Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Samsun maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 63. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Samsunspor Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Samsunspor Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Fenerbahçe maçı 2-2 sona erdi.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Samsunspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.