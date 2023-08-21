Samsunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç? Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Samsunspor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Samsunspor Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
Samsunspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Samsunspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat 21.00'de başlayacak.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.