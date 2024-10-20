Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i açıklandı! 20 Ekim Pazar Fenerbahçe'nin Samsun maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! FB bu akşam Samsunspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Samsunspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Samsunspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇEE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Samsunspor 11'i:



Fenerbahçe 11'i:

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Fenerbahçe maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

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