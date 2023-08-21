Samsunspor-Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Samsunspor-FB maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Samsunspor Fenerbahçe maç özeti! Samsunspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Samsunspor Fenerbahçe maç özeti!
Samsunspor Fenerbahçe maç özeti! Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Samsunspor Fenerbahçe maç özeti! Samsunspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Samsunspor Fenerbahçe maç özeti haberimizde!
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Samsunspor - Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos 2023 (Pazartesi) günü oynandı.
Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.