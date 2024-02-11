Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 15:30'da Samsun'da, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.