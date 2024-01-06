Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı nerede oynanıyor?

6 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Samsunspor - Fatih Karagümrük CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Samsunspor- Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak ve canlı olarak Bein Sports 2 kanalından izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Mücadele, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek.