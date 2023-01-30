Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu? 30 Ocak Yılport Samsunspor - Erzurumspor FK saat kaçta?
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Bugün Spor Toto 1. Lig maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Samsunspor - Erzurumspor maçı oldu. Futbol severler Samsunspor - Erzurumspor maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Ocak Samsunspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Samsunspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Erzurumspor maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Erzurumspor maçının canlı izleme linki var mı? Samsunspor - Erzurumsporhangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?
Samsunspor - Erzurumspor Spor Totot 1. Lig maçı 30Ocak Pazartesi 2023 tarihinde yani bugün 20:00 'da oynanacak.
Samsunspor - Erzurumspor maçını Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.
Maç, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)
MEHMET KAPLUHAN(1. Yardımcı Hakem)
HASAN HÜSEYİN TETİK(2. Yardımcı Hakem)
DOĞU YILMAZ(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA İLKER COŞKUN(VAR)
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)
ORKUN AKTAŞ(Gözlemci)
AHMET BOZAN(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
ERHAN ŞAHİN(Temsilci)