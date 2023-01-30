Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi?
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Spor Toto 1. Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Samsunspor - Erzurumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Samsunspor - Erzurumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman?
Spor Toto 1. Lig Maçı heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor - Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi? Samsunspor - Erzurumspor maçı hakemi kim? Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Samsunspor ile Erzurumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Samsunspor-Erzurumspor Maçı, 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Samsunspor-Erzurumspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Samsunspor ve Erzurumspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.