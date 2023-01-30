Spor Toto 1. Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Samsunspor - Erzurumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Samsunspor - Erzurumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig Maçı heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor - Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi? Samsunspor - Erzurumspor maçı hakemi kim? Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

30-01-2023 SAMSUNSPOR VS ERZURUMSPOR MAÇI HANGI KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Erzurumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BILGILERI

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BILGILERI

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGI GÜN?

Samsunspor-Erzurumspor Maçı, 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Erzurumspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SAMSUNSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Erzurumspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.