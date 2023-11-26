Samsunspor'dan şike iddialarına zehir zemberek yanıt

Samsunspor, gazeteci Murat Ağırel'in şike iddialarına yanıt verdi. Karadeniz ekibi yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun, Türk Futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü Arma hep temizdir ve temiz kalmaya devam edecektir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekibi Samsunspor, Murat Ağırel'in yazısının ardından bir açıklama yaptı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır" ifadelerine yer verdi.

"ATATÜRKLÜ ARMA TEMİZ KALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun, Türk Futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü Arma hep temizdir ve temiz kalmaya devam edecektir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır" denildi.

İşte açıklamanın tamamı;

"Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Gazeteci Sayın Murat Ağırel'in bugün Cumhuriyet'te yayınlanan yazısı sonrası açıklama yapmamız zaruri olmuştur.

Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Sayın Murat Ağırel tarafından kendisine yöneltilen soruları içtenlikle, samimi ve dürüst bir şekilde cevaplandırmıştır.

Kamuoyunun, Türk Futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü Arma hep temizdir ve temiz kalmaya devam edecektir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır.

Samsunspor Futbol Kulübü, Türk futbolunun temiz kalması için gereken her şeyi yapacak ve yapılan her çalışmaya destek verecektir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, 1. Lig'de oynanan maçlar öncesinde bazı kulüplere şike tekliflerinin yapıldığını öne sürdü. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da kendisini doğruladığını belirten Ağırel'in şike teklifi yapıldığını iddia ettiği karşılaşmalar ise Tuzlaspor-Giresunspor, Altınordu-Eyüpspor ve Gençlerbirliği-Eyüpspor.

İşte Murat Ağırel'in yazısındaki o bölüm;

"Tuzlaspor Kulübü yükselme maçları oynanırken Tuzlaspor adına Samsunspor başkanına gidip "Başkan 5 milyon versin Giresun'u yenelim, Adanademirspor ve Samsun şampiyon olsun" diyen Tuzlaspor yöneticisi ortaya çıkmasın istiyorlar. Aynı zamanda bu yönetici Samsunlu...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu teklifi duyunca küfür ediyor, "Yere batsın öyle şampiyonluk diyor" ve reddediyor. Maçın devre arasına Giresun 2-1'lik skor ile önde giriyor. Tuzlaspor Başkanı Feyzi İlhanlı soyunma odasına girip takımın gol atan oyuncusu dahil en iyi iki adamına "Maça çıkmayacaksınız" diyor ve maça çıkarmıyor. Fransız futbolcu neden olduğunu sorguluyor ama nafile. Çıkan futbolcu yerine oyuna çok genç bir futbolcu kardeşimiz giriyor ama bir hata yapılıyor. Oyuna başkasının forması ile çıkıyor. Hakem 13 dakika sonra görüyor. Uyarıyor. Açın izleyin maçı. Maçı bilenler Giresun'un mutlaka yenecek güçte olduğunu söylüyor zaten. Ancak yaşanan gelişme bu."