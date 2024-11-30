Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Samsunspor-Bodrumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Samsunspor-Bodrumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor-Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Samsunspor-Bodrumspor maçı öncesi Samsunspor-Bodrumspor maçı şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor-Bodrumspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…
SAMSUNSPOR-BODRUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Samsunspor-Bodrumspor Maçı, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
SAMSUNSPOR-BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor-Bodrumspor Maçı, saat 13:30 başlayacak.
30-11-2024 SAMSUNSPOR VS BODRUMSPOR MAÇI HANGI KANALDA YAYINLANACAK?
Samsunspor ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.