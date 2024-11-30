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Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Samsunspor-Bodrumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Samsunspor-Bodrumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor-Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Samsunspor-Bodrumspor maçı öncesi Samsunspor-Bodrumspor maçı şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor-Bodrumspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

SAMSUNSPOR-BODRUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-Bodrumspor Maçı, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Bodrumspor Maçı, saat 13:30 başlayacak.

30-11-2024 SAMSUNSPOR VS BODRUMSPOR MAÇI HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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