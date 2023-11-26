Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

26 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Samsunspor - Beşiktaş maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Samsunspor - Beşiktaş CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Samsunspor- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bu müsabaka, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig maçı, 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV'yi Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.