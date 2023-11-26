Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Peki, SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI canlı izle BEDAVA kesintisiz! Samsunspor Beşiktaş Canlı anlatım izle! Yılport Samsunspor - Beşiktaş Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Peki, SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI canlı izle BEDAVA kesintisiz! Samsunspor Beşiktaş Canlı anlatım izle! Yılport Samsunspor - Beşiktaş Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BEDAVA KESİNTİSİZ LİNK

Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi. Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bu müsabaka, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig maçı, 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV'yi Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

85' Kullanılan köşe vuruşunda Omar Colley'in arka direkte vurduğu topu Samsunsporlu oyuncular çizgide çıkardı. Dönen topa Gedson'un kaleye vuruşu Omar Colley'e çarparak ağlara gitti.

84' GOL! Beşiktaş 2-1 öne geçti!

82' Karşılaşmada son bölüme giriyoruz. İki takımda etkili ataklar ile GOL arıyor.

79' KALECİ! Ceza sahasına çıkan topta topun gelişine çok sert vuran Amir Hadziahmetovic kaleciyi geçemedi, korner.

78' Samsunspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda dışarıya açılan topta Ntcham kaleyi denedi. Ntcham'ın şutu üstten dışarıya gitti.

78' Beşiktaş'ta Chamberlain'in yerine Demir Ege oyuna dahil oldu.

77' Sol kanattan ceza sahasına atılan topta Beşiktaş savunması topu kornere yolladı.

76' Samsunspor golü buldu ancak karar ofsayt. Samsunspor kaptığı topta sol kanattan içeriye girdi. Kaleyi karşısına alan Ntcham'ın şutu savunmadan sekip sol kanattaki Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed, kaleci ve savunmayı çalımlayıp golünü attı ancak GOL kararı verilmedi.

71' Sağ kanatta ilerleyen Gedson içeri çevirmek istedi ancak top Rick van Drongelen'e çarpıp taca gitti.

70' Karşılaşmanın son dakikalarında oyun hem sakatlıklar hem de değişiklikler nedeniyle uzun süre durdu.

69' Samsunspor'da Zeki Yavru'nun yerine Muhammed Gümüşkaya oyuna dahil oldu.

68' Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

66' Zeki Yavru'nun tedavisi yapılıyor.

65' Samsunspor'da takım kaptanı Zeki Yavru sakatlık yaşıyor.

65' Ceza sahası dışından kaleyi deneyen Chamberlain kaleyi bulamadı. Top farklı şekilde dışarıda.

64' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası içine doldurduğu topu Samsunsporlu oyuncular karşıladı.

61' Karşılaşmada son 30 dakikalık bölüme girildi.

59' Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, Mert Günok'un oyunu başlatmasını engellediği gerekçesiyle sarı kart gördü.

58' SON ANDA! Savunma arkasına atılan topta Necip Uysal ve Mert Günok bir anlaşmazlık yaşadı. Necip Uysal'ın ters vuruşu kaleci Mert'i geçerek direğin yanından kornere gitti.

57' Samsunspor'da oyuna sonradan dahil olan Kingsley Schindler sakatlık yaşıyor.

57' Amir Hadziahmetovic'in sağ kanada pasında Rosier son çizgiden içeri çevirmeyi başardı ancak top kalecide kaldı.

50' Samsunspor ikinci yarıya oldukça baskılı başladı.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarıda Onur Bulut'un yerine Aboubakar oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

D.A İlk yarı sona erdi. Samsunspor 1-1 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

42' Gedson'un Rosier'e verdiği pasta araya giren Emre Kılınç yerde kaldı. Rosier sarı kart görüyor.

39' Rakip kalede GOL arayan Samsunspor'da karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, Emre Kılınç'ın Necip'e faul yaptığını işaret etti.

35' Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser'in yerine Kingsley Schindler oyuna dahil oldu.

35' Uzak mesafeden kaleyi düşünen Chamberlain'in şutu dışarı gitti.

34' Samsunspor'da oyuncu değişikliği hazırlığı var.

33' Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser yerde kaldı, oyuna devam edemeyecek.

30' Kontradan gelen Samsunspor'da Emre Kılınç'ın savunma arkasına attığı pasta Marius Mouandilmadji'nin şutu Mert'ten döndü. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

29' Beşiktaş'ta Colley hafif bir sakatlık yaşıyor.

28' Orta alanda Amir Hadziahmetovic'in yaptığı harekete hakem faul dedi.

26' Bu kez oyuna başlayan taraf Beşiktaş.

25' Kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Marius Mouandilmadji'nin rövaşatası ağları buldu.

25' GOL Samsunspor beraberliği yakaladı. Durum 1-1 oluyor!

24' YİNE KAÇTI! Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde Rick van Drongelen'in röveşatasını Mert Günok yine kornere yolladı.

23' KAÇTI! Samsunspor'da kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Rick van Drongelen, kaleci Mert Günok'u geçemedi.

22' Baskısını artıran Samsunspor sol taraftan köşe vuruşu kazandı.

19' MERT GEÇİT VERMEDİ! Hızlı paslarla ceza sahası içine giren Samsunspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Carlo Holse, Mert'i geçemedi.

18' Samsunsporlu oyuncular oyuna başladı.

17' Topun başına gelen Cenk Tosun'un vuruşu Okan Koçuk kurtardı. Okan'dan dönen topu tamamlayan Cenk, skoru 1-0 yaptı.

17' GOL! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

15' Samsunsporlu oyuncuların hakeme itirazları bulunuyor.

14' Sağ kanattan ceza sahası içine giren Rosier, Soner ve Rick van Drongelen'in arasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

14' Beşiktaş, Rosier ile penaltı kazandı.

13' Karşılaşmanın bu dakikasında yağmur şiddetini oldukça artırdı.

10' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen faul düdüğünü çaldı.

6' Beşiktaş'ta hücuma çıkmak isteyen Muleka yerde kaldı, oyun devam etti.

5' Gedson'un kaptırdığı topta hızlı gelen Samsunspor'da Emre Kılınç'ın sol çaprazdan şutu kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

4' Karşılaşmada tempo oldukça yüksek başladı.

3' Orta alanda Chamberlain'in getirdiği topta Onur Bulut içeriye çevirdi. Savunmanın ters dokunuşuyla ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

2' GOL! Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak ofsayt bayrağı havada.

1' Orta alandan hızlı gelen Marius Mouandilmadji'nin şutu Mert Günok'ta kaldı.

1' Maç başladı.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Samsunspor XI: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Soner, Taylan, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

Beşiktaş XI: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.