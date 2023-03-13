Samsunspor Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Bandırmaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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TFF 1. Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Samsunspor Bandırmaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Samsunspor Bandırmaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Samsunspor Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Samsunspor Bandırmaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?
Samsunspor Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Samsunspor Bandırmaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Samsunspor Bandırmaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Samsunspor Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Samsunspor Bandırmaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...
Samsunspor - Bandırmaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Samsunspor - Bandırmaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Samsunspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Samsunspor - Bandırmaspor maçı Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.