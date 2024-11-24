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Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı?

Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı?
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Samsunspor ve Alanyaspor arasındaki heyecan dolu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler için bilgiler paylaşıldı. Samsunspor - Alanyaspor maçı HD, kesintisiz ve donmadan izlenebilecek bir link arayışı içerisinde olan futbol severlere yönelik detaylar haberimizde.

Samsun spor ile Alanya spor arasında gerçekleşecek olan mücadele, Trendyol Süper Lig'de büyük bir ilgiyle bekleniyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek için farklı platform ve frekans bilgilerini de araştırıyor. Samsunspor-Alanya spor maçı hangi kanalda? Samsun spor Alanya spor maçı şifresiz izleme linki var mı? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Samsun spor - Alanya spor maçı canlı izle! Samsun spor Alanya spor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı?

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS İZLE

BeIN Sports, Türkiye'deki Süper Lig, Premier Lig ve diğer birçok önemli spor etkinliğinin yayın haklarına sahip olan bir platformdur. Canlı maç izlemek isteyenler için BeIN Sports abonelik gerektiriyor ve yayınlar Digitürk platformu üzerinden yapılmaktadır. Maçları HD kalitede kesintisiz izleyebilmek için BeIN Sports üyeliği önemlidir. Ayrıca BeIN Sports Haber kanalı, şifresiz olarak Türksat ve Eutelsat uyduları üzerinden izlenebilir. Bu kanal, maç özetleri ve spor haberlerini şifresiz sunmaktadır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

BeIN Sports'un Türksat üzerindeki frekans bilgileri şunlardır:

Frekans: 12378 MHz

Polarizasyon: Yatay

Symbol Rate: 30000

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